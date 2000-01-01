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Устинья
Устинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Пол
Женский
Отец
Иван
Мать
Не указана
Дети
Иван
1826 г.р.
Добавил:
SV
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
Михаил
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