Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1826 г.р.

Добавил:

SV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Иван

Отец ребёнка: Михаил

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