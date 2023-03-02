Сенокосов Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенокосов Александр Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ренхлер Анна Александровна

Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шуль Мария Александровна

Мать ребёнка: Сенокосова Клавдия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенокосова Клавдия Григорьевна

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