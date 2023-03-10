Коврижных Павел Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1926
Дата смерти20.10.1951
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1947
Сын: Коврижных Валентин
Мать ребёнка: Любовь
Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1949
Сын: Коврижных Виктор
Мать ребёнка: Любовь
Рождение ребёнка
03.04.1950
Сын: Коврижных Александр
Мать ребёнка: Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь
Смерть
20.10.1951