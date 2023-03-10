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Коврижных Павел Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1926

Дата смерти

20.10.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1947

Сын: Коврижных Валентин

Мать ребёнка: Любовь

Коврижская 2-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.02.1949

Сын: Коврижных Виктор

Мать ребёнка: Любовь

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
03.04.1950

Сын: Коврижных Александр

Мать ребёнка: Любовь

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
20.10.1951
Кизел, город Кизел, Пермский край
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