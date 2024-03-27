Садретдинов Каюм
Место рожденияд.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1911
Сын: Садретдинов Абдулкадер Каюмович
Мать ребёнка: Муршидя
Рождение ребёнка
1914
Сын: Садретдинов Измаил Каюмович
Мать ребёнка: Муршидя
Рождение ребёнка
1916
Сын: Садретдинов Исхак
Мать ребёнка: Муршидя
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Садретдинова) Зяйтуня
Мать ребёнка: Муршидя
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1932
Смерть
Неизвестно