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Садретдинов Каюм

Место рождения

д.Красный Яр, Кр-Октябрьского р-на Горьковской обл.

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1914 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1911

Сын: Садретдинов Абдулкадер Каюмович

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1914

Сын: Садретдинов Измаил Каюмович

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1916

Сын: Садретдинов Исхак

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Садретдинова) Зяйтуня

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муршидя

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муршидя

Смерть
Неизвестно

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