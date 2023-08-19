Василий Федосеевич
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смерти01.02.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.03.1874
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
12.06.1876
Сын: Пальчиков Петр Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пальчиков Симеон Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
23.06.1887
Дочь: Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
25.01.1891
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
д. Крутец, Кинешемский уезд
д. Крутец, Кинешемский уезд
Смерть
01.02.1897