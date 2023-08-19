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Василий Федосеевич

Место рождения

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

01.02.1897

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Федосей

Мать: не указана

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1874

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1876

Сын: Пальчиков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пальчиков Симеон Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
23.06.1887

Дочь: Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
25.01.1891

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Никифоровна

Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
д. Крутец, Кинешемский уезд
д. Крутец, Кинешемский уезд
Смерть
01.02.1897
Твердово, Ивашевская волость, Кинешемский уезд
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