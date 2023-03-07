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Исупов Меркурей Селиверстов

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Место рождения

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: Исупов Селиверст Потапов

Мать: Исупова Неизвестная Никифорова

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Парасковья Меркурьева

Мать ребёнка: не указана

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Ирина Меркурьева

Мать ребёнка: не указана

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Исупов Савелий Меркуриев

Мать ребёнка: не указана

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Исупов Иван Меркуриев

Мать ребёнка: Исупова Татьяна Анофриева

поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исупова Татьяна Анофриева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1785
поч. над Яранью по левую сторону, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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