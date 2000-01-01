Музыкин Анатолий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Музыкин Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байдакова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Музыкина Тамара Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Виктория Анатольевна

Мать ребёнка: Музыкина Тамара Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Музыкина Тамара Сергеевна

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