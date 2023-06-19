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Чебыкин Иван

Место рождения

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий)

Мать: Чебыкина Софья

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1848

Сын: Чебыкин Яков

Мать ребёнка: Чебыкина Агрипина

Верхотурье, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебыкина Агрипина

Смерть
Неизвестно