Чебыкин Иван
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Чебыкин Ярофей (Иерофий)
Мать: Чебыкина Софья
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1848
Сын: Чебыкин Яков
Мать ребёнка: Чебыкина Агрипина
д.Верхотурье, Подболотная волость, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебыкина Агрипина
Смерть
Неизвестно