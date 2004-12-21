Буравцов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБуравцов Михаил

Буравцов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1961

Дата смерти

21.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Калуга
Рождение ребёнка
26.09.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Калуга
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close