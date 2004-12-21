Буравцов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1961
Дата смерти21.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Калуга
Рождение ребёнка
26.09.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Калуга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2004