Гредяева (Кузовлева) Валентина
Место рожденияРоссия
Дата рождения23.06.1936
Дата смерти03.08.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936
Отец: Кузовлев Степан
Мать: Кузовлева Елена Ивановна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гредяев Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гредяев Николай
Смерть
03.08.1987
Похороны
Неизвестно