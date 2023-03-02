Гредяева (Кузовлева) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гредяева (Кузовлева) Валентина

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Место рождения

Россия

Дата рождения

23.06.1936

Дата смерти

03.08.1987

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

БИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1936

Отец: Кузовлев Степан

Мать: Кузовлева Елена Ивановна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гредяев Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гредяев Николай

Смерть
03.08.1987
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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