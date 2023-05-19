Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Филатова (Филатова) Татьяна
Филатова (Филатова) Татьяна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1828
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Васильев Филат
1800 г.р.
Мать
Павлова (Павлова) Анна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец:
Васильев Филат
Мать:
Павлова Анна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь