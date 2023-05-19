Филатова (Филатова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Филатова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1800 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
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Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Васильев Филат

Мать: Павлова Анна

Смерть
Неизвестно