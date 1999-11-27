Степанова Ирина Гурьевна
Место рожденияс. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Дата рождения27.12.1919
Дата смерти27.11.1999
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919
с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Бракосочетание
18.12.1940
Рождение ребёнка
26.09.1941
Сын: Петрович Евгений Геннадиевич
Отец ребёнка: Петрович Геннадий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Игонина Татьяна Геннадиевна
Отец ребёнка: Петрович Геннадий Дмитриевич
Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
27.11.1999
Москва, город федерального значения Москва