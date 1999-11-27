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Степанова Ирина Гурьевна

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Место рождения

с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края

Дата рождения

27.12.1919

Дата смерти

27.11.1999

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1919

Отец: Степанов Гурий Степанович

Мать: Степанова Мария Яковлевна

с. Вайда Нижне-Амурского района Хабаровского края
Бракосочетание
18.12.1940

Муж: Петрович Геннадий Дмитриевич

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
26.09.1941

Сын: Петрович Евгений Геннадиевич

Отец ребёнка: Петрович Геннадий Дмитриевич

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Игонина Татьяна Геннадиевна

Отец ребёнка: Петрович Геннадий Дмитриевич

Бада, Хилокский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
27.11.1999
Москва, город федерального значения Москва
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