Барсукова Ульяна Дамедовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барсукова Ульяна Дамедовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Барсуков Павел Иванович

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
21.09.1958

Сын: Барсуков Павел Иванович

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстякова Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Виктор Иванович

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барсуков Петр Иванович

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвякова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович

Смерть
Неизвестно
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