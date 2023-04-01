Барсукова Ульяна Дамедовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1958
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
21.09.1958
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстякова Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Литвякова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Барсуков Иван Денисович
Смерть
Неизвестно