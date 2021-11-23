Шкурская Екатерина Мефодьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурская Екатерина Мефодьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1927

Дата смерти

23.11.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЛЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927

Отец: Москалюк Мефодий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1958

Сын: Шкурский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич

Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкурский Александр Александрович

Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурский Александр Тимовеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Нина Александровна

Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич

Смерть
23.11.2021
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