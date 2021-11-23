Шкурская Екатерина Мефодьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1927
Дата смерти23.11.2021
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1927
Отец: Москалюк Мефодий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1958
Сын: Шкурский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич
Елань, Еланский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкурский Александр Александрович
Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Нина Александровна
Отец ребёнка: Шкурский Александр Тимовеевич
Смерть
23.11.2021