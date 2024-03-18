Скрябина Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябина Оксана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скрябина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Скрябин Андрей Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрябин Артур Андреевич

Отец ребёнка: Скрябин Андрей Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скрябин Андрей Викторович

Смерть
Неизвестно

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