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Вознесенский Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1946

Дата смерти

28.03.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946

Отец: не указан

Мать: Щербакова Надежда Леонтьевна

Рождение ребёнка
15.02.1970

Дочь: Карташова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Вознесенская Ольга Федоровна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.08.1976

Сын: Вознесенский Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Вознесенская Ольга Федоровна

Гусиноозерск, Селенгинский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вознесенская Ольга Федоровна

Смерть
28.03.2018
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