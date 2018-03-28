Вознесенский Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1946
Дата смерти28.03.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
15.02.1970
Дочь: Карташова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Вознесенская Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
16.08.1976
Сын: Вознесенский Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Вознесенская Ольга Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2018