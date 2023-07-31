Бурзянцева (Миногина) Анастасия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурзянцева (Миногина) Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Бурзянцев Федор Кириллович

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурзянцев Илья Кириллович

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бурзянцев Александр Кириллович

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бурзянцев Василий Кириллович

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Рождение ребёнка
02.08.1918

Дочь: Бурзянцева Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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