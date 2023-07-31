Бурзянцева (Миногина) Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Бурзянцев Федор Кириллович
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурзянцев Илья Кириллович
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Бурзянцев Александр Кириллович
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бурзянцев Василий Кириллович
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Рождение ребёнка
02.08.1918
Дочь: Бурзянцева Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Бурзянцев Кирилл Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно