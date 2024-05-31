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Морозов Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

Между 1840 и 1841

Пол

Мужской

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Около 1742 г.р.

Жена

Около 1775 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Морозов Степан

Мать: Морозова Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Морозов Пётр

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Морозов Козьма

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
10.06.1820

Сын: Морозов Дионисий (Денис)

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
16.09.1821

Сын: Морозов Михаил

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Морозов Егор

Мать ребёнка: Морозова Татьяна

Митькино, Дмитровский, Московская область
Смерть
Между 1840 и 1841

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