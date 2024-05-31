Морозов Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиМежду 1840 и 1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Морозов Степан
Мать: Морозова Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Морозов Пётр
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Морозов Козьма
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
10.06.1820
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
16.09.1821
Сын: Морозов Михаил
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Морозов Егор
Мать ребёнка: Морозова Татьяна
Смерть
Между 1840 и 1841