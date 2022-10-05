Глазов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазов Константин Александрович

Глазов Константин Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1947

Дата смерти

05.10.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1947

Отец: Глазов Александр Сергеевич

Мать: Глазова Раиса

Рождение ребёнка
27.02.1970

Сын: Глазов Сергей Константинович

Мать ребёнка: Глазова Валентина Витальевна

Рождение ребёнка
08.09.1973

Сын: Глазов Игорь Константинович

Мать ребёнка: Глазова Валентина Витальевна

Смерть
05.10.2022
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close