Глазов Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1947
Дата смерти05.10.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1947
Отец: Глазов Александр Сергеевич
Мать: Глазова Раиса
Рождение ребёнка
27.02.1970
Сын: Глазов Сергей Константинович
Мать ребёнка: Глазова Валентина Витальевна
Рождение ребёнка
08.09.1973
Сын: Глазов Игорь Константинович
Мать ребёнка: Глазова Валентина Витальевна
Смерть
05.10.2022