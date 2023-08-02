Кукуш 1-й брак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКукуш 1-й брак

Кукуш 1-й брак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кукуш Федор Леонтьевич

Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Елена Леонтьевна

Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1847

Сын: Кукуш Илья Леонтьевич

Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович

ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close