Кукуш 1-й брак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Елена Леонтьевна
Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Кукуш Леонтий Федорович
ГАЗО , Ф - 12-2-257, рев.сказки 1850г зап.№ 16
Смерть
Неизвестно