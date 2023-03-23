Малмыгина Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Похоз.12, лист2
Рождение ребёнка
1936
Сын: Малмыгин Василий Степанович
Отец ребёнка: не указан
Похоз 12, лист 2
Работа или профессия
1952
Мнлькомбинат
Место жительства
Неизвестно
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Красные гари
Смерть
Неизвестно