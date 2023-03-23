Малмыгина Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малмыгина Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Похоз.12, лист2
Рождение ребёнка
1936

Сын: Малмыгин Василий Степанович

Отец ребёнка: не указан

Похоз 12, лист 2
Работа или профессия
1952
Мнлькомбинат
Место жительства
Неизвестно
Шуртан, Красноуфимский округ, Свердловская область
Красные гари
Смерть
Неизвестно
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