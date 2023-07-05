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Сааков Овик Витальевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1990

Отец: Сааков Виталий Исакович

Мать: Саакова Анжелика Юрьевна

Рождение ребёнка
02.03.2016

Сын: Сааков Виталий Овикович

Мать ребёнка: Саакова Анна Вардановна

Рождение ребёнка
03.02.2021

Дочь: Саакова Микаэла Овиковна

Мать ребёнка: Саакова Анна Вардановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саакова Анна Вардановна