Сааков Овик Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1990
Отец: Сааков Виталий Исакович
Мать: Саакова Анжелика Юрьевна
Рождение ребёнка
02.03.2016
Мать ребёнка: Саакова Анна Вардановна
Рождение ребёнка
03.02.2021
Дочь: Саакова Микаэла Овиковна
Мать ребёнка: Саакова Анна Вардановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Саакова Анна Вардановна