Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1960 г.р.

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Duda Anna

Рождение ребёнка
24.08.1960

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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