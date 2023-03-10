Берестнев Григорий Филимонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.
Дочь: Берестнева Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Мария Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иосифова
Никах
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно