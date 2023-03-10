Берестнев Григорий Филимонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Берестнев Григорий Филимонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1902 ст.

Дочь: Берестнева Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Мария Иосифова

Введенская, Самарский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иосифова

Никах
Неизвестно

Жена: не указана

Введенская, Самарский уезд, Самарская губерния
Смерть
Неизвестно
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