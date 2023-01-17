Поветкин Евфим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поветкин Евфим Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Поветкин Леонтий Евфимович

Мать ребёнка: Поветкина Мелания Филипповна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.04.1872

Сын: Поветкин Тит Евфимович

Мать ребёнка: Поветкина Мелания Филипповна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.04.1874

Сын: Поветкин Кузьма Евфимович

Мать ребёнка: не указана

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поветкина Мелания Филипповна

Место жительства
Неизвестно
Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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