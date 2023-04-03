Акинин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787 или 1788
Дата смертиМежду 1816 и 1827
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1788
Отец: Акинин Яков
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
1815 или 1816
Сын: Акинин Николай
Мать ребёнка: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евгения
Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827