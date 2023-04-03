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Акинин Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787 или 1788

Дата смерти

Между 1816 и 1827

Пол

Мужской

Отец

1760 или 1767 г.р.

Мать

1760 г.р.

Жена

1786 г.р.
1788 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787 или 1788

Отец: Акинин Яков

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анисья

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1815 или 1816

Сын: Акинин Николай

Мать ребёнка: Аксинья

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Устиния

Мать ребёнка: Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Место жительства
Неизвестно
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1827
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