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Семко Сергей Александрович
Семко Сергей Александрович
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Место рождения
г.Балта, УССР
Дата рождения
05.05.1964
Пол
Мужской
Отец
Семко Александр Фёдорович
2015 г.р.
Мать
Семко (Никозакова) Людмила Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1964
Отец:
Семко Александр Фёдорович
Мать:
Семко Людмила Дмитриевна
г.Балта, УССР
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