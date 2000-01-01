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Семко Сергей Александрович

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Место рождения

г.Балта, УССР

Дата рождения

05.05.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1964

Отец: Семко Александр Фёдорович

Мать: Семко Людмила Дмитриевна

г.Балта, УССР
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