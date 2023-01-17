Русанов Павел Филиппович
Место рождения
Дата рождения10.01.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1823 ст.
Отец: Русанов Филипп Афанасьевич
Мать: Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Русанова Авдотья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно