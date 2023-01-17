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Русанов Павел Филиппович

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Место рождения

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

10.01.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1823 ст.

Отец: Русанов Филипп Афанасьевич

Мать: Евдокия Филипповна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Русанов Иван Павлович

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Васильевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Русанов Платон Павлович

Мать ребёнка: Русанова Авдотья Васильевна

Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Русанова Авдотья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Моховица, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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