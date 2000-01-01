Maruska James "Jim" — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Maruska James "Jim"

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Место рождения

Spillville, Winneshiek, Iowa, United States

Дата рождения

15.08.1875

Дата смерти

23.02.1955

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875

Отец: Maruška Václav

Мать: Maruska Anna

Spillville, Winneshiek, Iowa, United States
Место жительства
1920
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1955
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
1955
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States of America
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