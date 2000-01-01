Maruska James "Jim"
Место рожденияSpillville, Winneshiek, Iowa, United States
Дата рождения15.08.1875
Дата смерти23.02.1955
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1875
Отец: Maruška Václav
Мать: Maruska Anna
Spillville, Winneshiek, Iowa, United States
Место жительства
1920
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1955
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States
Похороны
1955
Scotland, Bon Homme, South Dakota, United States of America