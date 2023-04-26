(Рыбинцева) Надежда Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1874 ст.
Дата смерти23.10.1874 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
26.09.1874 ст.
Фонд135 оп78 д1056 1874г Спасский собор запись 141 Надежда рождена 26.09.1874/крещена Пятигорский 2-й гильдии купеческий сын Егор Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Максим Космин Котов ... Показать все
Смерть
23.10.1874 ст.
Причина смерти: От младенческой | Ф135 оп78 д 1054 Спасский собор Запись №127 умерла 29.07.1874 Пятиг. 2-й гильдии куп. сына Георгия Никитича Рыбинцева Дочь Надежда 1 мес От младенческой.