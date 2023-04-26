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(Рыбинцева) Надежда Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1874 ст.

Дата смерти

23.10.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
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Место
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Рождение
26.09.1874 ст.

Отец: Рыбинцев Георгий Никитич

Мать: Рыбинцева Пелагея Иванова

Фонд135 оп78 д1056 1874г Спасский собор запись 141 Надежда рождена 26.09.1874/крещена Пятигорский 2-й гильдии купеческий сын Егор Никитич Рыбинцев и Пелагея Ивановна Восприемники: Максим Космин Котов ... Показать все
Смерть
23.10.1874 ст.
Причина смерти: От младенческой | Ф135 оп78 д 1054 Спасский собор Запись №127 умерла 29.07.1874 Пятиг. 2-й гильдии куп. сына Георгия Никитича Рыбинцева Дочь Надежда 1 мес От младенческой.