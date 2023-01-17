Мочалин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалин Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мочалин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Севастополь, Города, Таврическая губерния
Смерть
2012
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