Счастливцева (Шмакова) Матрона
Место рождения
Дата рождения03.05.1914
Дата смерти24.11.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914
Отец: Шмаков Фёдор
Мать: Шмакова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Счастливцев Михаил
Крещение
06.05.1914
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Той же деревни крестьянина Павла Парфенова Шмакова жена Анна Захарова
Смерть
24.11.1995