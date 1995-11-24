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Счастливцева (Шмакова) Матрона

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Место рождения

Кишинёв, Муниципий Кишинёв

Дата рождения

03.05.1914

Дата смерти

24.11.1995

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ФБ
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Место
Комментарий
Рождение
03.05.1914

Отец: Шмаков Фёдор

Мать: Шмакова Анна

Кишинёв, Муниципий Кишинёв
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Счастливцев Михаил

Крещение
06.05.1914
Уни, Унинский муниципальный район, Кировская область
Восприемники: Той же деревни крестьянина Павла Парфенова Шмакова жена Анна Захарова
Смерть
24.11.1995

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