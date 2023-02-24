Байбуз Татьяна Медведева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
27.10.1930
Сын: Байбуз Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Байбуз Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович
Станица Полтавская , Красноармейский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байбуз Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович
Смерть
Неизвестно