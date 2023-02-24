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Байбуз Татьяна Медведева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Медведев Гавриил Афанасьевич

Мать: Медведева Евдокия Карповна

Рождение ребёнка
27.10.1930

Сын: Байбуз Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Байбуз Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович

Станица Полтавская , Красноармейский район , Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байбуз Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Байбуз Григорий Карпович

Смерть
Неизвестно
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