Набокова -Теплых Марфа (Мария) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набокова -Теплых Марфа (Мария) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Набоков Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Теплых- Бабушкина Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Теплых Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплых-Обоскалова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Теплых Валерий (Валериан) Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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