Набокова -Теплых Марфа (Мария) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Набоков Яков
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Теплых- Бабушкина Александра Тимофеевна
Рождение ребёнка
?.01.1926
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплых-Обоскалова Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Теплых Валерий (Валериан) Тимофеевич
Смерть
Неизвестно