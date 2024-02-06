Стрельников Алексей Филатович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти07.07.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Стрельников Филат Иванович
Рождение ребёнка
Между 1860 и 1888
Сын: Стрельников Василий Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.07.1911