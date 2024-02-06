Стрельников Алексей Филатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрельников Алексей Филатович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

07.07.1911

Пол

Мужской

Отец

Около 1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Стрельников Филат Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1860 и 1888

Сын: Стрельников Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тростянь, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Смерть
07.07.1911
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