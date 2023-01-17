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Васёв Николай

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1940

Дата смерти

2014

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1915 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Васёв Андриян Иванович

Мать: Васёва Пелагея Матвеевна

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2014
Ноябрьск
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