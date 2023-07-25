Соловьёва (Басова) Анастасия Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Басов Илларион
Мать: Басова Аграфена
Рождение ребёнка
08.12.1964
Рождение ребёнка
31.03.1967
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно