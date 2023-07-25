Соловьёва (Басова) Анастасия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Басова) Анастасия Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Басов Илларион

Мать: Басова Аграфена

Рождение ребёнка
08.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Семён Васильевич

Рождение ребёнка
31.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Семён Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соловьёв Семён Васильевич

Смерть
Неизвестно
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