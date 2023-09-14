Гарифа Бигей кызы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Гатифа Ишмурза кызы
Отец ребёнка: Ишмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сарвария Ишмурза кызы
Отец ребёнка: Ишмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Ишмурза Юсуп углы
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Ишмурза Юсуп углы
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ишмурза Юсуп углы
Смерть
Неизвестно