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Ревякин Петр Кузьмич

Место рождения

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ревякина Ксения Алексеевна

Паньшино, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Арест
28.04.1934
Ревякин Петр Кузьмич. Родился в 1879 году в с. Паньшино, проживал в Сызрани. Русский, беспартийный, плотник. Арестован 28 апреля 1934 г. по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация). Пост... Показать все