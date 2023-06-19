Ревякин Петр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: скрыто настройками приватности
Арест
28.04.1934
Ревякин Петр Кузьмич. Родился в 1879 году в с. Паньшино, проживал в Сызрани. Русский, беспартийный, плотник. Арестован 28 апреля 1934 г. по ст. 58-10 (контрреволюционная пропаганда или агитация). Пост... Показать все