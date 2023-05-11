Сычев Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1910
Дочь: Архипова Сычева Евдакия Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Хутор Двойневский
Рождение ребёнка
06.06.1918
Сын: Сычев Митрофан Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.07.1923
Дочь: Гущина Ефрасинья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.03.1927
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1976