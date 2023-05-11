Сычев Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычев Алексей Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1910

Дочь: Архипова Сычева Евдакия Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Хутор Двойневский
Рождение ребёнка
06.06.1918

Сын: Сычев Митрофан Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.07.1923

Дочь: Гущина Ефрасинья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.03.1927

Сын: Сычев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1976