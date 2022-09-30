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Карелина Варвара Сергеевна
Карелина Варвара Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.09.2022
Пол
Женский
Отец
Карелин Сергей Николаевич
1986 г.р.
Мать
Карелина (Круглова) Татьяна Алексеевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.2022
Отец:
Карелин Сергей Николаевич
Мать:
Карелина Татьяна Алексеевна
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