Чечуйко (Чернега) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1929
Дата смерти18.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1956
Дочь: Олешкевич Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Чечуйко Павел Иванович
Рождение ребёнка
05.06.1960
Дочь: Кравченко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Чечуйко Павел Иванович
Бракосочетание
14.11.1962
Смерть
18.10.1998