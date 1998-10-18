Чечуйко (Чернега) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко (Чернега) Анна Васильевна

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Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

24.12.1929

Дата смерти

18.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
25.05.1956

Дочь: Олешкевич Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Чечуйко Павел Иванович

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
05.06.1960

Дочь: Кравченко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Чечуйко Павел Иванович

Заичинцы, Полтавська область
Бракосочетание
14.11.1962

Муж: Чечуйко Павел Иванович

Заичинцы, Полтавська область
Смерть
18.10.1998
Заичинцы, Полтавська область
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