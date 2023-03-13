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Пинаев Алексей Васильевич
Пинаев Алексей Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.1913
Пол
Мужской
Отец
Пинаев Василий Иванович
1881 г.р.
Мать
(Пинаева (кабанова)) Пелагея Ивановна
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913
Отец:
Пинаев Василий Иванович
Мать:
Пелагея Ивановна
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