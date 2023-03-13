Пинаев Алексей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПинаев Алексей Васильевич

Пинаев Алексей Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1913

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1913

Отец: Пинаев Василий Иванович

Мать: Пелагея Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close