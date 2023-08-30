Konkol Michael — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиKonkol Michael

Konkol Michael

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Konkol Frida

Рождение ребёнка
07.08.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close