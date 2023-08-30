Konkol Michael
Место рожденияНе указано
Дата рождения1955
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Konkol Frida
Рождение ребёнка
07.08.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1995
Похороны
Неизвестно
Пермь, Пермский, Пермский край