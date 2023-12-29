Литвинова Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.02.1993

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Литвинова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Литвинов Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Литвинов Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Михаил Сергеевич

Смерть
20.02.1993

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