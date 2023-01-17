Кенеман Федор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенеман Федор Федорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.04.1873

Дата смерти

29.03.1937

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1873 по 1897
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1897 по 1899
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1899 по 1937
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.03.1937
Москва, город федерального значения Москва
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