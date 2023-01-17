Кенеман Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1873
Дата смерти29.03.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1897
Место жительства
С 1897 по 1899
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1899 по 1937
Смерть
29.03.1937