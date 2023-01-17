Кривочкина Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
31.05.1906
Дочь: Фёкла Григорьевна
Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.
Сын: Кривочкин Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович
Рождение ребёнка
02.10.1909 ст.
Сын: Кривочкин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно