Кривочкина Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривочкина Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.04.1905 ст.

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.05.1906

Дочь: Фёкла Григорьевна

Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.03.1908 ст.

Сын: Кривочкин Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.10.1909 ст.

Сын: Кривочкин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Кривочкин Григорий Филиппович

Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривочкин Григорий Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Новоникольск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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