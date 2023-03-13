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Степанов Феофан Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1936

Дочь: Степанова Раиса Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Степанова Екатерина Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.07.1941

Дочь: Степанова Нина Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.08.1946

Дочь: Степанова Любовь Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1948

Сын: Степанов Леонид Феофанович

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
01.04.1951

Дочь: Степанова Ольга Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
27.08.1954

Дочь: Степанова Надежда Феофановна

Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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