Степанов Феофан Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1936
Дочь: Степанова Раиса Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Степанова Екатерина Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
28.07.1941
Дочь: Степанова Нина Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.08.1946
Дочь: Степанова Любовь Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1948
Сын: Степанов Леонид Феофанович
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
01.04.1951
Дочь: Степанова Ольга Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
27.08.1954
Дочь: Степанова Надежда Феофановна
Мать ребёнка: Тимофеева Федосья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно