Дунаев Харитон (Хрисанф) Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.03.1872
Дата смерти27.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872
Место жительства
С 1894 по 1940
Валаам, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1940 по 1947
Ново-Валаамский монастырь, Хейнявеси, Финляндия
Смерть
27.10.1947
Ново-Валаамский монастырь, Хейнявеси, Финляндия