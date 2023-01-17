Дунаев Харитон (Хрисанф) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунаев Харитон (Хрисанф) Николаевич

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Место рождения

Горчаково, Чудцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

15.03.1872

Дата смерти

27.10.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Горчаково, Чудцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1872
Горчаково, Чудцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1894 по 1940
Валаам, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1940 по 1947
Ново-Валаамский монастырь, Хейнявеси, Финляндия
Смерть
27.10.1947
Ново-Валаамский монастырь, Хейнявеси, Финляндия
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