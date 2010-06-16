Шалак (Гонина) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.2010
Дочь: Хорошилова Тамара Олеговна
Отец ребёнка: Хорошилов Олег
Рождение ребёнка
21.10.2016
Дочь: Шалак Наталья Александровна
Отец ребёнка: Шалак Александр Сергеевич
Бракосочетание
12.10.2018