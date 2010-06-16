Шалак (Гонина) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалак (Гонина) Зинаида Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1986

Пол

Женский

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.2010

Дочь: Хорошилова Тамара Олеговна

Отец ребёнка: Хорошилов Олег

Рождение ребёнка
21.10.2016

Дочь: Шалак Наталья Александровна

Отец ребёнка: Шалак Александр Сергеевич

Бракосочетание
12.10.2018

Муж: Шалак Александр Сергеевич

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